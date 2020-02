Fiorello rompe il silenzio sulla “lite” con Tiziano Ferro: ecco le sue parole

Rosario Fiorello annuncia con un post su Instagram che il malinteso con Tiziano Ferro è ormai alle spalle. Tutto bene quel che finisce bene.

E pace fu. Rosario Fiorello fa sapere con un post su Instagram che il “malinteso” con Tiziano Ferro è ormai superato. Amici come prima, anzi, scrive Fiore, #fatevenarisata… I rispettivi fan e il pubblico del Festival di Sanremo possono dormire sonni tranquilli: “caso chiuso” e niente guerre tra vip all’orizzonte, almeno per ora.

Il selfie della pace tra Fiorello e Tiziano Ferro

La fotografia che conferma la notizia della riappacificazione tra Rosario Fiorello e Tiziano Ferro è stata postata contemporaneamente dai due e anche sui social ufficiali di Sanremo 2020. L’abbraccio fraterno tra il cantante ed il conduttore mette così fine all’infinità di ipotesi, retroscena e congetture rimbalzate da un social all’altro sull’onda del “caso” mediatico.

Per chi non lo ricordasse, era stato un intervento sul palco della seconda serata di Sanremo 2020 a scatenare la curiosità a proposito della “maretta” che si sarebbe scatenata dietro le quinte dell’Ariston: esibitosi intorno all’una, Tiziano Ferro aveva chiesto scherzosamente a Fiorello di accorciare i tempi dei suoi interventi, per consentire al Festival di terminare negli orari previsti. “È l’una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag #FiorelloStatteZitto… scherzo” aveva detto il cantante, lanciando un hashtag che ha spopolato su Twitter per diverse ore.

Ma l’episodio ha avuto un seguito che ha contribuito a ingigantirlo. L’uscita del Tiziano Nazionale aveva spinto il conduttore Amadeus a correre ai ripari nel corso della conferenza stampa seguita alla seconda serata del Festival: “Io lancerei un altro hashtag per stasera: #FiorelloParlaAncora. È stata una battuta infelice, figlia forse della stanchezza e della tensione, una battuta che non capiterà più. Mi prendo io la responsabilità di aver fatto la scaletta”. Ipse dixit. Ma ormai è acqua passata.

