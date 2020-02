Fiorello Tiziano Ferro | lo showman | “Campagna di odio contro me” VIDEO

La polemica Fiorello Tiziano Ferro continua all’indomani, con il siciliano che spiega le sue motivazioni: “Tiziano ha sbagliato nei miei confronti”.

La querelle Fiorello Tiziano Ferro è deflagrata in maniera inaspettata. E rischia di oscurare quanto di bello visto fin qui a Sanremo 2020, in una edizione targata Amadeus che sta piacendo a tutti e che, di serata in serata, ha macinato grandi numeri in termini di ascolti, battendo diversi record. All’indomani anche di alcune critiche ricevute (da Selvaggia Lucarelli in primis, n.d.r.) lo showman catanese ha voluto dire la sua, rispondendo anche alle polemiche che lo hanno investito. A tpi Fiorello dice, tra l’altro intervistato proprio dalla stessa Selvaggia Lucarelli: “È ingiusto e non corretto dire che io sia permaloso, come se mi fossi arrabbiato per nulla.

Fiorello Tiziano Ferro: “Lui ha sbagliato nei miei confronti”

“Vanno bene le critiche, le accetto, così come accetto che mi si dica che non faccio ridere. Tutto quello che volete, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Lui stesso qualche tempo fa a ‘Che Tempo che Fa’ ha affermato in televisione che le parole hanno un peso, e ha ragione. Proprio in virtù di ciò lanciare sul palco di Sanremo 2020 l’hashtag #fiorellostattezitto è un qualcosa che non andava fatto”. E Fiorello aggiunge: “Per colpa di questa cosa ho ricevuto insulti da ieri sera. Quando fai questo scateni una macchina infermabile e devi saperlo. Come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C’è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web”.

“Tiziano ha lanciato una campagna d’odio contro di me”

“Mi hanno scritto roba tipo ‘Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare’, ‘Me**da, è lui la star!’. Tiziano ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo”, chiede lui a Selvaggia Lucarelli. “Comunque forse è sbagliato chiamare i giornalisti, io non la volevo questa polemica, non mi interessa, ma non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria”. Il siciliano conclude: “Se non volevi poi ti devi dispiacere, perché scateni violenza. Ed è una cosa che non deve accadere perché abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c’è gente debole, che si butta dalla finestra. Io sono io ed a me non me frega niente. Ma c’è anche chi non regge. Tiziano Ferro deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti”.

