Deva Cassel segue le orme di mamma Monica Bellucci e incanta tutti

Deva Cassel, figlia d’arte di Vincent Cassel e Monica Bellucci sembra avere i geni della madre in quanto a bellezza. Segue le sue orme nello spot di Dolce&Gabbana.

Deva Cassel, di soli 16 anni, è al suo debutto ufficiale come testimonial per Dolce&Gabbana. La bellissima ragazza, figlia degli attori Monica Bellucci e Vincent Cassel, sta raccogliendo acclamazioni ovunque a sole poche ore dalla messa in onda del nuovo spot della maison italiana per la nuova fragranza primaverile. La somiglianza con la madre, poi, è strabiliante: stessi tratti raffinati, occhi profondi e una cascata di boccoli color cioccolato.

Il 2020: l’anno di Deva Cassel

La giovane è nata dalla storia d’amore tra Vincent Cassel e Monica Bellucci, iniziata sul set del film L’appartamento. I due si sono sposati nel 1999 a Montecarlo e dall’unione sono nate due figlie: Deva, nel 2004 e Léonie, nel 2010. Nel 2013, però, la coppia ha annunciato la separazione. Il 2020 sembra essere l’anno per Deva di emergere dall’ombra dei suoi genitori, iniziando l’anno come testimonial della campagna per il nuovo profumo primaverile firmato Dolce&Gabbana. Lo spot è stato girato per le stradine di Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Deva non ama apparire sui social, ma quando lo fa, lascia tutti senza fiato per la sua bellezza. Sia nelle foto col padre Vincent Cassel, molto attivo sui social, che in prima fila alla sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week.

