Monica Bellucci: ritorno di fiamma con Nicolas Lefebvre – VIDEO

Per l’attrice Monica Bellucci importanti novità in amore: ci sarebbe un ritorno di fiamma con Nicolas Lefebvre, la foto che conferma tutto.

L’attrice Monica Bellucci sarebbe ritornata insieme al suo ex fidanzato Nicolas Lefebvre. L’indiscrezione arriva dal settimanale ‘Chi’ che ha sorpreso insieme la coppia. I due sono stati paparazzati insieme fuori da un ristorante a Parigi. Francese, classe 1982, gallerista, Nicolas Lefebvre ha un passato da modello e, dopo il conseguimento della laurea in storia dell’arte, da battitore d’aste.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A luglio, Monica Bellucci aveva raccontato che tra lei e l’uomo, di 18 anni più giovane, era finita. Queste le sue parole in un’intervista a F: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita”. Quindi ha proseguito: “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”. Ora però sembra evidente che tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma. In passato, l’attrice è stata a lungo legata al collega Vincent Cassel.