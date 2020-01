Sanremo 2020 | Monica Bellucci non sarà al Festival di Amadeus

Monica Bellucci non sarà al Festival di Sanremo 2020, diversamente da quanto annunciato da Amadeus durante la prima disastrosa conferenza stampa.

Anche Monica Bellucci dice “NO” al Festival di Sanremo 2020. L’attrice ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che non sarà presente sul palco della 70esima edizione del Festival, diversamente da quanto annunciato da Amadeus durante la disastrosa prima conferenza stampa della settimana scorsa. Nonostante la sua partecipazione fosse in progetto da mesi, Monica non ci sarà “per cause maggiori”. L’annuncio ufficiale riporta le parole della donna: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

Monica Bellucci non sarà al Festival di Sanremo, ecco chi rimane

Mancano poco più di due settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2020, ma le polemiche e i colpi di scena non sembrano voler finire. Dopo il rapper italiano Salmo, invitato come super ospite della prima serata, anche Monica Bellucci “fa un passo indietro” e rifiuta di partecipare al Festival di Amadeus. Il motivo potrebbe essere la tormenta che è esplosa sul Festival e su Amadeus dopo la prima disastrosa conferenza stampa, ma tramite il suo ufficio stampa la Bellucci parla di “cause maggiori”. Riepilogando, dunque, le donne che accompagneranno il conduttore nel corso delle cinque serate saranno Francesca Maria Novello, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu e Rula Jebreal. Alle nove co-conduttrici si aggiungerà, nella serata finale, Mara Venier.

