Mamma allatta in pubblico | la insultano in tutti i modi

Una mamma allatta in pubblico il più piccolo dei suoi figli, e lo fa all’interno di un negozio. In tantissimi la tempestano di insulti anche molto gravi.

Una mamma allatta in pubblico al seno il proprio figlio di 3 anni e mezzo. E tanta gente la ricopre di insulti. C’è chi le ha dato della pedofila e chi le ha detto senza mezzi termini di uccidersi. Ma lei, Sarah Mills, risponde per le rime.

Questa 33enne australiana si era seduta sul pavimento di un negozio per nutrire il figlioletto Morrison. C’è chi l’ha fotografata nell’atto di farlo, con lei che si è prestata volentieri. Ma altre persone, tra le quali alcuni genitori, l’hanno attaccata sostenendo che a quell’età il bambino sia ormai troppo grande per prendere il latte così. Sarah si difende dicendo su Facebook di trovare normale questo anziché somministrare al figlioletto cibo da asporto, prodotti farmaceutici e latte di mucca.

Mamma allatta in pubblico, fioccano gli insulti: “Soprattutto da altre donne”

Lei ha anche altri bimbi e scrive: “I miei figli sono tutta la mia vita. Darò me stessa per garantire loro cure e sicurezza costanti. E trovo da malati ed estremamente inquietante che ci siano persone che attaccano una mamma solo perché ha fatto la cosa più altruista e naturale che ci sia al mondo”. La mamma che allatta in pubblico continua e fa degli esempi ficcanti. “Evidentemente per alcuni è più salutare dare ai propri bambini il cibo pieno di conservanti ed additivi del McDonald’s.

Oppure medicinali in gran quantità, bevande zuccherate e merendine. Come si può parlare di abuso di minori nel caso di una donna che nutre il proprio figlioletto? E la cosa che più mi sorprende è che la maggior parte dei vergognosi insulti che ho ricevuto provengono da altre madri. Cosa è successo alla solidarietà femminile? Come possiamo pretendere il rispetto dagli uomini se prima di tutto non ci rispettiamo fra noi donne?”.

“Meglio dare il mio latte ai miei bimbi che il cibo dei fast food”

Quando è accaduto l’episodio, Sarah era in compagnia degli altri suoi bimbi Hendrix, di 10 anni, e Monroe, di 7. Quest’ultima ha scattato la fatidica foto a sua madre. La donna confida di non essersi sentita bene quel giorno. Ma doveva uscire in quanto i suoi bimbi necessitavano di materiale scolastico. Ha avuto un attacco d’ansia, ed allattare il suo figlio più piccolo l’ha aiutata a superare quel malessere. Tuttavia Sarah non ha potuto fare a meno di notare lo sguardo di qualche altro cliente del negozio, che l’ha guardata con disgusto. Ad ogni modo, se tanti sono gli insulti ricevuti, altrettanti sono i complimenti e gli elogi ricevuti da ogni parte del mondo.