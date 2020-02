Marito uccide moglie | non voleva avere il terzo figlio

Un marito uccide la moglie in preda all’esasperazione per il dovere diventare ancora padre. Entrambi sono giovanissimi, lui non voleva un altro figlio.

Un marito uccide la moglie perché non voleva che lei partorisse il loro terzo figlio. Entrambi i protagonisti di questa triste vicenda sono giovanissimi. Lui si chiama Marcelo Araujo, 21 anni, e durante un rapporto ha tagliato la gola della povera Francine dos Santos, di un anno più grande.

L’arma del delitto è un rasoio e la ragazza era già incinta, come confermato dalla polizia. Araujo ha confessato tutto in seguito ad un lungo interrogatorio. Gli altri due figli della coppia sono una bambina di 4 anni ed un maschietto di 2. L’assassino ha ribadito che era sua intenzione non avere più altri figli, a causa delle grosse difficoltà economiche che il diventare genitori ha comportato. La vicenda è avvenuta a Varzea Paulista, nello stato brasiliano di San Paolo. L’uomo aveva delle ferite da taglio al collo ed ai polsi, e le forze dell’ordine hanno confermato che aveva tentato di togliersi la vita.

Marito uccide moglie, lui crolla dopo 6 settimane di interrogatorio

La vicenda è accaduta lo scorso 22 dicembre. Marcelo Araujo ha confessato però solamente adesso, dopo 6 settimane di interrogatori pressanti. In tutto questo tempo l’uxoricida ha sempre fornito versioni differenti in merito ai fatti contestatigli. Ma alla fine è andata proprio come sospettavano gli inquirenti, col marito che uccide la moglie proprio a causa della nuova gravidanza. La giovane vittima lavorava come estetista. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, marito e moglie avevano litigato per i motivi di cui sopra. Ma poi erano sembrati riappacificarsi dopo avere trovato intimità a letto. Al culmine di tutto questo però lui ha ammazzato lei senza pietà con un rasoio.

