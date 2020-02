Chi sono i membri del gruppo indie La Rappresentante di Lista: carriera e curiosità sulla band, dalle origini del nome al successo.

La band La rappresentante di lista è stata fondata nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. La genesi del nome è molto particolare: infatti, deriva dalla volontà della cantante di votare al referendum del 2011. Per farlo fuorisede sfruttò la possibilità di farlo da rappresentante di lista.

Si tratta di un gruppo indie che negli anni ha conosciuto sempre maggiore successo e che al Festival di Sanremo 2020 partecipa alla serata dei duetti con Rancore, in gara, e l’altro ospite del set ovvero il produttore Dardust.

Carriera e curiosità sulla band La Rappresentante di Lista

Nati inizialmente come duo, alla formazione si aggiungono con il passare degli anni nuovi elementi. Attualmente sono in sei: a Veronica Lucchesi, attrice teatrale e perfomer, e Dario Mangiaracina, medico, attore e musicista, si aggiungono infatti nel 2015 Enrico Lupi e Marta Cannuscio, poi ancora nel 2017 Erika Lucchesi e infine il batterista Roberto Calabrese. Il disco d’esordio è datato 2014, si chiama “per la (Via di casa)” e contiene il brano manifesto del gruppo, ovvero “La Rappresentante di Lista”. Al disco collaborano molti artisti della scena siciliana.

Due anni dopo, esce “Bu Bu Sad”, il disco che consacra il percorso artistico del gruppo, ormai una delle migliori realtà del panorama indie italiano. Al disco segue un lungo tour, racchiuso nel successivo “Bu Bu Sad Live”, versione deluxe dell’album precedente in un cofanetto di ben tre cd. Nel disco anche due cover di Loredana Berté e dei Fratelli Mancuso. Infine, nel 2018 esce “Go Go Diva”, pubblicato dall’etichetta discografica Woodworm e accolto dalla critiche con pareri molto favorevoli.