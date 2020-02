Stasera in tv – Sanremo 2020: ospiti e cantanti in gara di oggi, 6 febbraio

Stasera in tv – Sanremo 2020: ospiti e cantanti in gara di...

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 oggi, 6 gennaio, è dedicata ai 24 duetti dei Big: tutti gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, giovedì 6 febbraio, il Festival della canzone italiana va in onda in prima serata con la terza messa in onda. Stasera in televisione vedremo duettare sul palco dell’Ariston i 24 Big in gara e tanti, tantissimi ospiti, su Rai 1 a partire dalle ore 20.45.

Scopriamo insieme cosa accadrà e tutti gli ospiti.

Duetti e sorprese per i 70 anni del Festival di Sanremo

In occasione dei 70 anni del Festival, sul palco dell’Ariston i big si esibiranno nei brani che ne hanno fatto la storia.

I 24 Big saranno accompagnati da artisti e le loro esibizioni si alterneranno agli ospiti, fra i quali figura l’iperatteso Roberto Benigni. I duetti più fuori dagli schemi saranno sicuramente quello di Piero Pelù, che ha dichiarato di voler rendere omaggio a Little Tony riportandolo con sé sul palco in un’esibizione virtuale, e quello di Francesco Gabbani, che ha annunciato il duetto con il suo alter ego.

Le esibizioni di stasera:

Elettra Lamborghini con Myss Keta

con Myss Keta si esibiranno nel brano intitolato Non succederà più; Elodie con Aeham Ahmad

con Aeham Ahmad interpreteranno Adesso tu; Rita Pavoni con Amedeo Minghi

con Amedeo Minghi 1950; Junior Cally con Viito

con Viito Vado al massimo; Diodato con Nina Zilli

con Nina Zilli 24 mila baci; Giordana Angi con Solis String Quartet

con Solis String Quartet La nevicata del 56; Raphael Gualazzi con Simona Molinari

con Simona Molinari E se domani; Francesco Gabbani

L’italiano, il cantante duetterà con il suo alter ego; Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi

con Simone Cristicchi Ti regalerò una rosa; Marco Masini con Arisa

con Arisa Vacanze romane; Michele Zarrillo con Fausto Leali

con Fausto Leali Deborah; Alberto Urso con Ornella Vanoni

con Ornella Vanoni La voce del silenzio; Tosca con Silvia Perez Cruz

con Silvia Perez Cruz Piazza grande; Achille Lauro con Annalisa

con Annalisa Gli uomini non cambiano; Bugo e Morgan

Canzone per te; Irene Grandi con Bobo Rondelli

con Bobo Rondelli La musica è finita; Le Vibrazioni con Canova

con Canova Un’emozione da poco; Pinguini tattici nucleari

Nessuno mi può giudicare, Papaveri e papere, Salirò, Gianna, Una musica può fare, Sarà perché ti amo, Sono solo parole e Rolls Royce; Levante con Francesca Michelin e Maria Antonietta

con Francesca Michelin e Maria Antonietta Si può dare di più; Paolo Jannacci con Francesco Mandelli

con Francesco Mandelli Se me lo dicevi prima; Rancore con Dardust e La rappresentante di lista

con Dardust e La rappresentante di lista Luce; Riki con Ana Mena

con Ana Mena L’edera; Piero Pelù

Cuore matto, in duetto virtuale con Little Tony; Anastasio con PFM

Spalle Al Muro.

Ospiti della terza serata di Sanremo 2020

Tiziano Ferro;

Georgina Rodriguez

fidanzata di Cristiano Ronaldo; Alketa Vejsiu;

Roberto Benigni ;

; Lewis Capaldi;

Mika;

il cast di L’amica geniale – Storia del nuovo cognome serie tv tratta dal libro di Elena Ferrante;

Durante questa serata in tv, Fiorello sarà assente.

Come votare

I 24 duetti verranno votati dai coristi e dai musicisti dell’Orchestra e la media tra i voti ottenuti questa sera in tv si sommeranno a quelli della prima definendo la provvisoria classifica di Sanremo 2020.