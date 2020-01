Georgina e Cristiano Ronaldo sposi: il dettaglio non sfugge – VIDEO

La modella Georgina Rodriguez e la star del calcio Cristiano Ronaldo sposi in gran segreto: il dettaglio sui social non sfugge.

Cristiano Ronaldo e la moglie, la modella Georgina Rodriguez, potrebbero essersi sposato in gran segreto. L’indizio viene dai social e non sfugge un dettaglio. Cosa è accaduto?

Ieri la giovane donna – che sarà sul palco del teatro Ariston per Sanremo – compiva 26 anni. Ha scritto un post di ringraziamenti e un dettaglio lascia pensare a nozze segrete con CR7.

Scrive infatti la modella: “Felice per me, molto felice. Non posso chiedere di più della mia vita. Tanta salute per la mia famiglia e per me poter sempre goderne. Grazie a tutti per i vostri migliori auguri, fiori e tanto amore. E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Li adoro”. Come se non bastasse il fatto che lei chiama ‘marito’ l’attaccante juventino, arriva la replica di lui: “Ti auguro una buona giornata! Sei una moglie fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”.