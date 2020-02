Georgina Rodriguez, chi è la sorella Ivana: curiosità e vita privata

Chi è Ivana Rodriguez, la sorella di Georgina, compagna di vita del calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo: curiosità e vita privata.

Al fianco di Cristiano Ronaldo, ormai da qualche tempo, c’è Georgina Rodriguez. In Spagna è già conosciuta da tempo. classe 1994 è ormai accanto a CR7 da due anni. Mamma di Alana Martina, nata nel 2017, quarta arrivata dopo Cristiano Jr, Eva e Mateo, salirà anche lei sul palco dell’Ariston affianco ad Amadeus.

Leggi anche –> Georgina e Cristiano Ronaldo sposi: il dettaglio non sfugge – VIDEO

Una ragazza come tante, lady Ronaldo prima di incontrare CR7. Figlia dell’argentino Jorge Eduardo Rodriguez Gorjòn e di una donna spagnola di Murcia, Ana Maria Hernandez, nata a Buenos Aires, ha una sorella maggiore. Lei si chiama Ivana Maria, nata a Palamos (Girona), e fa una vita ‘normale’.

Leggi anche –> Georgina rivela: “Facevo la commessa, poi è entrato Cristiano Ronaldo…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità e vita privata di Ivana Rodriguez, cognata di CR7

Biondissima, al contrario della sorella, anche Ivana Rodriguez è molto seguita sui social network. Certo, tutt’altri numeri rispetto alla sorella più famosa, ma il suo profilo Instagram ha qualcosa come quasi 200mila follower. Dopo che ha scelto di rendere pubblico il suo profilo, un paio di anni fa, sono emerse foto inedite che raccontano il privato di CR7 e Georgina.

Quando poi il cognato è passato con la maglia della Juventus, anche lei ha iniziato a simpatizzare per la squadra bianconera. Uno degli ultimi post su Instagram è proprio una foto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. In passato erano state molte le voci sulla presunta omosessualità di Ivana Rodriguez, innamorata della sua amica Macarena. Ma qualche tempo fa, la giovane ha pubblicato una foto su Instagram mentre abbraccia lo scultore Carlos García, l’autore del nuovo busto di CR7, esposto all’ingresso dell’aeroporto di Madeira. “Tu, la mia casa. Ovunque tu sia”, scrive la giovane, una dichiarazione d’amore in piena regola.