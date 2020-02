Il padre di Georgina Rodriguez, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, è venuto a mancare nel febbraio 2019. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non tutti sanno che Georgina Rodriguez, la dolce metà del grande calciatore Cristiano Ronaldo, è figlia a sua volta di un ex giocatore, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón. Purtroppo il papà di Miss CR7 è venuto a mancare il 1° febbraio 2019, a soli 70 anni. Conosciamolo più da vicino.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo, lutto in famiglia: il dramma della compagna Georgina

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón

Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, ex allenatore di calcio in Argentina e in Spagna, è morto il 1° febbraio 2019 a Buenos Aires. Aveva 70 anni e a causare il decesso sarebbero state le gravi conseguenze di un’ischemia che l’aveva colpito due anni fa, e dalla quale non si era mai più ripreso. L’uomo aveva incontrato la mamma di Georgina dopo essersi trasferito in Spagna negli anni 80. Si sapeva che era gravemente malato e veniva assistito da un parente. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano particolarmente aggravate e la figlia Georgina era tornata in Argentina insieme alla sorella Ivana per stargli vicino e assistere il resto della famiglia in un momento così difficile.

Il padre di Georgina Rodriguez in passato aveva avuto problemi con la giustizia, che l’aveva riconosciuto colpevole di traffico di cocaina e hashish in processi separati presso il tribunale criminale di Madrid. Era stato incarcerato nel 2003 e rilasciato nel 2013 dopo aver ricevuto sentenze per complessivi 11 anni e due anni. Aveva anche trascorso un periodo in libertà vigilata. Dopo aver scontato la condanna, era stato espulso dalla Spagna e aveva scelto di passare il resto della vita in Argentina, non tornando più in Europa.

Leggi anche –> Georgina Rodriguez incanta i tifosi della Juve: chi è la compagna di CR7

Leggi anche –> Georgina Rodriguez, chi è la sorella Ivana: curiosità e vita privata

EDS