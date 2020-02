Georgina Rodriguez abbandonata dal padre: la triste storia di Lady Ronaldo. La compagna del campione ha dovuto fare i conti con una difficile storia familiare. Ecco cosa è successo nel suo passato.





Sarà al fianco di Amadeus in questa terza attesissima serata del Festival di Sanremo 2020. Georgina Rordriguez, fidanzata con il campione Cristiano Ronaldo, ha alle spalle una storia personale, in particolar modo quella legata ai propri genitori, tutt’altro che semplice.

Leggi anche –> Georgina Rodriguez incanta i tifosi della Juve: chi è la compagna di CR7

Leggi anche –> Georgina Rodriguez, chi è il papà calciatore Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón

Georgina Rodriguez: la triste storia della modella e l’abbandono del padre

Classe 1994, la splendida Georgina Rodriguez, legata a livello sentimentale da più di due anni con Cristiano Ronaldo, è originaria della Spagna, e precisamente di Jaca, ed conosciuta nel suo paese per la sua professione da modella. Nel passato di Georgina c’è lo studio della danza classica e da qualche anno la bellissima modella è andata a convivere con il suo compagno con il quale ha messo su una numerosa famiglia, composta da quattro bambini. Il rapporto con la propria famiglia d’origine è attraversato però da dolorosi lutti.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La madre della bellissima modella è rimasta infatti uccisa nel 2011 in un incidente stradale. Circa un anno fa inoltre Georgina ha dovuto fare i conti con la scomparsa del padre, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón. Anche lui era un ex giocatore di calcio e la sua morte è avvenuta lo scorso 1 febbraio, quando Jorge aveva 70 anni. La probabile causa del decesso dell’uomo potrebbero essere state le conseguenze di un’ischemia che lo aveva colpito due anni prima e dalla quale non si era mai ripreso. Nei giorni precedenti alla morte, le sue condizioni si erano aggravate e Georgina assieme alla sorella Ivana si erano recate in Argentina, dove Jorge risiedeva attualmente, assistito da un parente, per stargli vicino. In passato Jorge aveva avuto problemi con giustizia per questioni riguardanti traffico di cocaina e hashish. L’ex calciatore, originario di Buenos Aires, era stato incarcerato nel 2003 e rilasciato poi nel 2013.