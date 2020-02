Ana Mena, chi è la popstar spagnola: carriera e curiosità

Chi è la popstar spagnola Ana Mena, carriera e curiosità: dagli esordi da bambina al successo internazionale fino a Sanremo 2020.

Ana Mena, star del pop spagnolo, classe 1997, è famosa nel nostro Paese per aver duettato con il rapper Fred De Palma, sia nell’estate 2018 che in quella 2019.

Invece, nel febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo in qualità di ospite nella terza serata dedicata ai duetti. In questa occasione, canta ‘L’Edera’, brano presentato nel 1958 da Nilla Pizzi, insieme a Riki Marcuzzo.

Chi è la cantante spagnola Ana Mena: carriera e curiosità

L’esordio di Ana Mena nel mondo della musica è a soli 9 anni, quando partecipa alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, vincendo. Subito dopo, ha pubblicato il suo primo singolo Esta es mi illusión. Vince poi il My Camp Rock e successivamente inizia anche la carriera da attrice. Il suo film più importante, a soli a 14 anni, è La pelle che abito, regia di Pedro Almodovar. Nel 2013 ha partecipato alla serie musicale Vive cantando, nel ruolo di Paula Ruiz Almagro. Intanto, incide alcuni brani per colonne sonore.

La svolta nella sua giovanissima carriera arriva nel 2016, quando pubblica il singolo di successo No soy como tú crees. Da quel momento in poi, la sua carriera è un crescendo di brani di successo, con decine di milioni di ascolti e visualizzazioni su Spotify e su Youtube. Collabora con cantanti di mezzo mondo, come RK, Becky G, Bromas Aparte, Xriz, Critica y Saik, CD9 e – come ricordato – Fred De Palma. Nel 2016 è stata in nomination come artista rivelazione ai 40 Principales. Il suo unico disco, Index, è uscito nel 2018 per la Sony Music.