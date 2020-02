Sanremo 2020 | Polemica sui social: dopo un’ora ancora niente Big

Scoppia l’ennesima polemica su Sanremo 2020: gli spettatori da casa si lamentano sui social, dopo un’ora dall’inizio della seconda serata ancora niente Big sul palco dell’Ariston.

Scoppia l’ennesima polemica sul Festival di Sanremo 2020. Dopo più di un’ora dall’inizio della seconda serata, oggi mercoledì 5 febbraio, sul palco dell’Ariston non è ancora salito nessun Big. I telespettatori da casa si lamentano a gran voce del ritardo sui social, pubblicando tweet ironici e un po’ stizziti:

Sono le 10 e non ha cantato ancora nessuno, oggi facciamo colazione insieme raga #Sanremo2020 pic.twitter.com/yP356rehQx

Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno… a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona dell’Ariston. Tirate fuori Elettra Lamborghini #sanremo2020 #sanremo

— Enzo Miccio (@Enzo_Miccio) February 5, 2020