Sanremo 2010 Fiorello | “Stasera mi vesto da Maria De Filippi”

Festival di Sanremo 2010 Fiorello promette: “Avevo detto che mi sarei vestito da Maria De Filippi in caso di ascolti eccezionali, sono pronto”.

Dopo la prima, strepitosa serata di Sanremo 2020 Fiorello parla in conferenza stampa commentando l’ottimo risultato in termini di ascolti. Amadeus ha centrato uno squillante 52,2% di share e non accadeva dal 2005 che una prima serata iniziasse così bene.

“Vi dico che al Festival non torno più come ospite. Ci sono già stato tante altre volte. Da conduttore poi proprio no. Magari ci sarò come cantante. Lo dico seriamente, e ho tanti amici che potrebbero scrivere per me una bella canzone, da Jovanotti a Giuliano Sangiorgi. Il momento che più mi ha impressionato è quando si è esibito Achille Lauro. Ho pensato fosse Belfagor, poi non aveva più i vestiti. L’ho trovato divertente. Amadeus ed io eravamo d’accordo: dopo il numero iniziale sarei andato via e magari avrei fatto un altro intervento al telefono. Ma poi ho pensato che non avrebbe avuto senso restare da solo in albergo. Così sono rimasto. Ed il resto è venuto naturale. Gli sketch con lui sono stati divertenti, anche grazie alla sua naturalezza”.

Sanremo 2020 Fiorello: “Ora mi devo vestire da Maria De Filippi”

Fiorello commenta gli ascolti di Sanremo 2020. “In tutta sincerità non credevo che potessero essere così buoni. Ora mi devo vestire da Maria De Filippi, l’avevo promesso. Sui social mi stanno facendo pressioni in tal senso. Stasera canterò. Mi presenterò con una canzone inedita, per me talmente bella che se fosse stata in gara avrebbe potuto seriamente concorrere per la vittoria di un premio. Sarà la classica canzone sanremese. Io non ho mai vinto niente, nessun premio. Perciò – chiede simpaticamente ‘Fiore’ – vorrei che voi della Sala Stampa mi deste il Lumino d’Oro”, indicando i vasetti dorati collocati sulle postazioni giornalisti. Poi un’altra promessa: “In caso di ascolti ancora ottimi, domani mi presenterò vestito da cantante mascherato”. E magari ci saranno anche altri travestimenti. Lui ieri si è presentato con l’abito di Don Matteo. Ora spunta la mise da Maria De Filippi. “Ma trovare vestiti e scarpe numero 45 da donna non è che sia proprio semplice, in così poco tempo”. Allora Ema Stockolma di Rai Radio 2 gli offre le sue scarpe numero 43. Basterà come incentivo?

