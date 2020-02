Durante la prima puntata della settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana, si è esibito Achille Lauro. Il cantante non è nuovo a look stravaganti, ma questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta, vestito di un solo body trasparente.

Achille Lauro si è presentato sulla scalinata dell’Ariston con un mantello di velluto nero. Dopo poco dall’inizio della sua ‘Me ne frego’, però, ha tolto il mantello rivelando un body di strass color carne. Quello che da molti è stato interpretato solo come l’ennesima trasgressione del rapper, è stata invece spiegata sui profili social del cantante. Infatti quello di Achille è stato un tributo alla scena rinascimentale di Giotto in una delle ‘Storie‘ di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi.

Il momento rappresentato da Achille Lauro sul palco dell’Ariston di Sanremo è quello in cui il Santo si spoglia dei propri abiti e di ogni bene materiale per dedicare la sua vita alla religione. Questa vera e proprio rappresentazione teatrale è stata in collaborazione con Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. “La musica per me è la cosa più importante ed è dalla musica che nasce la mia concezione dell’arte, dello scrivere, del dipingere e dell’utilizzare il mio stesso corpo come una vera e propria opera. Sanremo è il più grande palcoscenico per la canzone, ma nel mio modo di intendere è una grandissima occasione per portare delle performance complete. Il futuro mi vedrà sempre più impegnato in varie forme di arte, senza mai allontanarmi dalla mia prima musa ispiratrice, la musica”, così scrive il cantante sui social.

La dichiarazione di Achille Lauro

“Quello a cui assisterete non sarà più solo l’esecuzione di una semplice canzone: a Sanremo voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live. Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto… ‘Me ne frego'”, così conclude il post Achille Lauro.

