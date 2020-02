Sanremo 2020, la classifica dei big dopo la prima serata del Festival

Ieri sera è iniziato il Festival di Sanremo 2020 e si sono esibiti i primi 12 cantanti in gara: ecco la classifica parziale dopo la prima serata.

Quella di ieri è stata una serata ricca di emozioni. Il 70° Festival di Sanremo si è aperto con l’invito di Fiorello, il secondo dopo quello in conferenza stampa, a dare un taglio alle polemiche e a cercare di godersi lo spettacolo. Dopo è entrato Amadeus ed è iniziata immediatamente la competizione con lo scontro tra 4 degli 8 giovani promossi al Festival. Nemmeno il tempo di assorbire i risultati ed ecco che entra sul palco dell’Ariston Irene Grandi, prima delle big ad esibirsi.

Leggi anche ->Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere in diretta e interrompe la canzone

Al ritorno dal primo stacco pubblicitario lo show è andato avanti tra cantanti in gara, il super ospite Tiziano Ferro che interpretava i classici di Sanremo, i mini concerti di Al Bano e Romina e Emma, ed i momenti di riflessione con Diletta Leotta e Rula Jebreal. La prima ha voluto rispondere a chi ritiene che sia sul palco dell’Ariston solo per la sua bellezza, la giornalista ha invece lanciato un accorato appello affinché si cambi mentalità e si lotti al fianco delle donne contro la violenza di genere.

Leggi anche ->Sanremo 2020, Achille Lauro choc: si spoglia sul palco – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sanremo 2020, ecco la classifica parziale dopo la prima serata

Spettacolo, cabaret, momenti di riflessione e promozioni pubblicitarie (il film di Muccino è stato presentato in grande stile), ma Sanremo è stata sopratutto musica e ieri si sono esibiti 12 dei 24 concorrenti in gara. Al termine della serata la classifica ha visto primeggiare a sorpresa Le Vibrazioni, seguire da Elodie. Meno bene è andata ad artisti storici come Rita Pavone e Morgan. Vediamo la classifica per intero:

1 Le Vibrazioni

2 Elodie

3 Diodato

4 Irene Grandi

5 Marco Masini

6 Alberto Urso

7 Raphael Gualazzi

8 Anastasio

9 Achille Lauro

10 Rita Pavone

11 Riki

12 Bugo e Morgan