Sanremo 2020, Paola Ferrari risponde a Diletta Leotta sui social

Dopo tante chiacchiere e discussioni tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, la Ferrari fa i suoi migliori auguri alla co-conduttrice di Sanremo 2020 in un video.

La conduttrice della Domenica sportiva della Rai, Paola Ferrari, ha più volte rivolto commenti alla ‘collega’ Diletta Leotta, conduttrice di Dazn. La Leotta quest’anno è protagonista al fianco di Amadeus e Rula Jebreal della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Diletta dice di apprezzare, tra le sue colleghe, l’empatia di Antonella Clerici, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D’Amico, l’ironia di Belen e di Alessia Marcuzzi. Spesso Diletta Leotta è stata paragonata proprio alla showgirl Belen Rodriguez, per la sensualità che le due condividono. Ma la Leotta non è d’accordo: “lei ha una sensualità e una femminilità che io me le sogno la notte, sono più maschiaccio”.

Visualizza questo post su Instagram Dieta pre Festival 🤣🍟🥪 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Gen 2020 alle ore 10:48 PST

Eppure la sensualità della Leotta viene criticata spesso sui social, ma la conduttrice ha replicato commentando che “è un effetto collaterale, è la mia fisicità che mi rende così, non sono le foto. Anzi, non credo di mettere foto sexy, ma se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama”.

Le critiche di Paola Ferrari

Diletta Leotta è stata attaccata da una sua ‘collega’, Paola Ferrari, per il suo aspetto fisico: “io ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi seno e lato b. Forse senza quei ritocchi avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà”. Diletta, quando chiesto cosa ne pensasse di quello che aveva detto la Ferrari, è stata molto diretta. “Non ci sono rimasta male, ma è stata l’occasione per capire che fra donne non c’è la solidarietà che c’è fra gli uomini: se imparassimo a fare squadra non vi vedremmo neanche. Non devo piacere a tutti, va bene così. Se vuoi fare questo lavoro devi essere pronto alle critiche. Nella mia carriera ho fatto un passo alla volta, sono sicura del mio percorso. Magari, se Paola Ferrari mi conoscesse, cambierebbe idea”.

Il video di scuse

Arriva oggi, in esclusiva per Leggo, il video di Paola Ferrari. La donna fa il suo in bocca al lupo per il Festival a Diletta e la invita persino a prendersi un caffè, per appianare le divergenze che ci sono state. Che sia la fine della rivalità tra queste due conduttrici?

