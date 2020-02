Valentina Dallari, la vita e la dura e lunga battaglia contro l’anoressia della giovane influencer e dj, fidanzata del rapper Junior Cally.

Junior Cally e la fidanzata Valentina Dallari, decisamente una bella coppia. I due stanno insieme da ottobre 2019. Lui è in gara a Sanremo 2020, lei da diverso tempo si è affermata come influencer, dopo avere preso parte a ‘Uomini e Donne’ in qualità di tronista in passato.

Da bambina aveva iniziato a praticare sport, in particolare la pallavolo, cui si era dedicata a livello agonistico. Poi un infortunio in allenamento le causò la rottura di menisco e legamento di un ginocchio. Questo la portò a concludere anzitempo con il volley. Ne fece seguito una operazione con annesso anno di riabilitazione fisica, molto duro, tra fisioterapie ed altri sforzi. L’incidente portò Valentina Dallari anche ad ingrassare molto, da quanto si apprende, dandole un senso di inquietudine e di insicurezza. Cosa potenzialmente pericolosa quando si parla di adolescenti, considerando gli sbalzi d’umore tipici di quella età. Difatti poi è iniziata anche una battaglia contro un male tremendo, l’anoressia.

Valentina Dallari, le tappe più significative della fidanzata di Junior Cally

Lei ha lottato e sembra esserne venuta fuori soprattutto grazie al supporto della famiglia, ed in particolare di sua madre. La Dallari in proposito ha dichiarato: “È stata dura, ma ora mi sto curando. Non ci si arriva. Ci si ammala e basta. E la guarigione è un percorso. Il mio sta procedendo per il meglio, in una clinica specializzata”. Parole rilasciate ai tempi in cui rimase in cura per 11 mesi. Riguardo alla vita privata di Valentina Dallari, l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ risale a quando aveva 22 anni, nel 2015. Lì conobbe Andrea Melchiorre, con cui però finì tutto dopo pochissimo tempo. Poi fece seguito il suo manager Alessandro De Luca, per il quale la ragazza si trasferì da Bologna a Rimini. Anche in questo caso l’amore alla fine è naufragato e la Dallari si è poi spostata a Roma, dove tuttora risiede. E ad ottobre 2019 ecco Junior Cally fare breccia nel suo cuore.

I tatuaggi di Valentina

La ragazza possiede diversi tatuaggi, alcuni dei quali messi in bella vista. In molti sono sulla schiena, poi in particolare ce ne sono due sul polso destro (la scritta “Trust No One”, ‘Non fidarti di nessuno’) ed un cuoricino di piccole dimensioni. Poi una donna impressa sul braccio destro ed una croce molto piccola tra i seni. L’influencer si è data da fare anche come pr ed indossatrice, per poi intraprendere una proficua carriera da dj. Sono molte le serate alle quali Valentina viene invitata. Lei poi vanta anche alcuni casting e partecipazioni a programmi tv e reality. Il percorso relativo alla anoressia è emerso nel 2019, a guarigione raggiunta. In proposito di questa dura battaglia, la Dallari ha dato alle stampe la sua autobiografia dal titolo ‘Non mi sono mai piaciuta.’