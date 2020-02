Giordana Angi, l’amore e tutta la verità sulla sua omosessualità. L’intervista della cantante diventata famosa con Amici di Maria De Filippi.

Ampiamente criticata durante tutta l’ultima edizione di ‘Amici‘ per la sua fedeltà all’interpretazione canora, Giordana Angi ha ottenuto un comunque un buon successo di pubblico. La giovane cantante è stata premiata sia all’interno del programma che dai risultati ottenuti con l’album d’esordio (già disco d’oro). Ad oggi, dunque, è la concorrente dell’ultima edizione di Amici ad aver riscontrato il maggiore successo.

Recentemente l’artista ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi‘, in cui parla di come è cambiata la sua vita grazie al talent e di come sta vivendo questo inatteso bagno di folla. Una parte dell’intervista, poi, è stata dedicata ai testi delle sue canzoni, che trattano spesso storie d’amore focose, infatuazione e delusioni. Ciò che le rende differenti da quelle di molte altre artiste è la totale apertura nel parlare dell’omosessualità.

Giordana Angi: “L’omosessualità? L’amore non è mai un problema”

Sebbene non ne abbia parlato durante il programma che l’ha lanciata, Giordana non ha mai nascosto la propria omosessualità. Nei testi delle sue canzoni ne parla apertamente ed a ‘Chi’ ha confidato: “Non mi nascondo e poi credo che l’amore non sia un problema, se ho amato qualcuno non vedo perché non dovrei parlarne, se è stato un amore che ho vissuto e se ha fatto parte della mia vita, ma perché non dovrei raccontarlo?”. La cantante poi aggiunge che in ogni caso non riuscirebbe a tacere le emozioni che prova: “Non riuscirei a tacere neanche un secondo, se ero innamorata persa di una ragazza glielo racconto. Ma non mi sono mai neanche posta questo problema, per me il problema è la guerra, non può essere l’amore”.