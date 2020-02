Diletta Leotta attaccata da Monica Leofreddi per il monologo sulla bellezza

Monica Leofreddi ha storto il naso dopo il monologo sulla bellezza che Diletta Leotta ha pronunciato sul palco dell’Ariston.

Ieri sera abbiamo apprezzato le qualità di Diletta Leotta su di un palcoscenico importante come quello di Sanremo. Il volto di Dazn, ha infatti dimostrato agli scettici che sa intrattenere il pubblico, sa stare allo scherzo e sa gestire al meglio i tempi di un monologo. Insomma la conduttrice ha mostrato all’Italia intera di essere una professionista a tutto tondo, una donna intelligente ed autoironica.

Probabilmente chi segue le trasmissioni sportive conosceva già le sue qualità, ancor di più chi segue il programma che Diletta registra ogni mattina a Radio 105. C’era ancora una grossa fetta di pubblico, però, convinta che la Leotta fosse arrivata al Festival solo perché è indubbiamente una bella donna e perché è popolare. D’altronde qualche mese fa era stata proprio una sua collega a criticare la scelta di Amadeus poiché Diletta sarebbe il perfetto esempio della donna vista come oggetto, che giunge a Sanremo solo per via del suo fascino.

Monica Leofreddi non apprezza il monologo sulla bellezza di Diletta Leotta

Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo. #Sanremo2020 pic.twitter.com/SqQHmpcvk3 — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 4, 2020



Il monologo sulla bellezza andato in onda ieri sera, dunque, voleva essere una risposta a tutti coloro che non riescono a vedere cosa c’è dietro all’aspetto fisico. Diletta ha ammesso che la bellezza l’ha aiutata nella vita, ma che con il passare del tempo è stata e sarà sempre di più un peso da sopportare. La conduttrice ha voluto anche fare capire che la sua priorità nella vita è quella di svolgere un mestiere che le piace, farsi notare per le sue abilità professionali e trovare, chissà, l’amore della vita. Si è trattato dunque di un invito a non considerarla solo per il suo aspetto, ma di conoscerla meglio prima di esprimere un giudizio.

C’è chi però non ha apprezzato il monologo, specie la parte in cui ha detto “la bellezza capita”. Su questo punto si è soffermata Monica Leofreddi la quale a proposito ha scritto: “Con tutto il rispetto per Diletta Leotta, ma che la bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta non mi sembra il massimo”, ha scritto su Twitter. Un commento che ha ricevuto numerosi like e adesioni da parte degli utenti social.