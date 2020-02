Diletta Leotta: da Sanremo 2020 lancia un invito a Paola Ferrari

L’inviata di DAZN Diletta Leotta, da Sanremo 2020 dove partecipa come ospite sul palco dell’Ariston, lancia un invito a Paola Ferrari.

Come noto, non corre buon sangue tra Diletta Leotta e Paola Ferrari: la prima ha spesso affrontato gli attacchi lanciati a distanza dalla seconda. Così, ora che la giornalista di DAZN è sul palco di Sanremo è arrivato per lei il momento della rivalsa.

Ma andiamo con ordine: la giornalista Rai ha sostenuto che la sua collega più giovane avrebbe fatto ricorso ad alcuni aggiustamenti estetici.

Le parole di Diletta Leotta dopo le polemiche con Paola Ferrari

Ma non solo. La Ferrari ha ribadito la sua posizione sul ritocco estetico. A quel punto è intervenuta Belen Rodriguez per difendere l’amica e dire che non basta la chirurgia estetica per essere belle come Diletta Leotta. La polemica è andata avanti per diverso tempo e quando è iniziata a circolare la notizia che l’inviata a bordo campo DAZN potesse essere nel cast di Sanremo 2020, Paola Ferrari ha rincarato la dose.

In particolare, ha accusato: “Quando parliamo di una televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, dico – e non voglio farvi arrabbiare – se in questa ottica l’idea di mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra una che segua questa direzione?”. Poi per chiarire il concetto: “Io vorrei Bebe Vio a Sanremo insieme ad Amadeus. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme”. Diletta Leotta, che in più occasioni ha evitato di rispondere, oggi nella conferenza stampa prima dell’esordio sanremese, ha chiarito di non avere nulla contro la collega della Rai e anzi ha lanciato un invito: “Non la conosco, anzi, la invito a prendere un caffè, così magari cambia idea”.