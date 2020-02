Coronavirus cura | la scoperta | “Due medicinali lo contrastano”

News Coronavirus cura: una squadra di ricercatori fa sapere di avere individuato due particolari farmaci per contrastare la temibile malattia.

Sono tanti i ricercatori al lavoro in ogni parte del mondo per trovare una cura al Coronavirus. La malattia fino ad oggi ha portato al contagio di oltre 25mila persone, e quasi il 100% di esse si trova in Cina. Non manca però qualche episodio isolato anche in altre parti del globo.

Le vittime accertate riconducibili a questa patologia che colpisce l’apparato respiratorio si attestano al momento sulle 500 circa. Nei giorni scorsi tre ricercatrici italiane dello ‘Spallanzani’ di Roma sono riuscite ad isolare il virus. Ed un altro significativo traguardo giunge proprio dalla Cina, con una equipe di studiosi della Zhejiang University che è giunta ad una importante conclusione. Per il Coronavirus una cura possibile potrebbe arrivare da due farmaci già in commercio. Lo fa sapere il network televisivo cinese Cgtn, che riferisce dell’azione importante apportata da questi due medicinali.

Coronavirus cura, equipe di ricercatori scopre gli effetti positivi di due medicinali

Si tratta rispettivamente dell’Abidol e del Darunavir, a seguito di alcuni esperimenti in cui sono state impiegate delle cellule in vitro. Responsabile di questa scoperta è la dottoressa Li Lanjuan, una esperta virologa vera e propria eminenza nel suo campo di competenza. In cina la dottoressa Li Lanjuan risulta molto conosciuta, ed è una epidemiologa di fama mondiale. Subito lei ed i suoi collaboratori hanno comunicato i risultati delle loro osservazioni alla Commissione Nazionale Sanitaria, massimo organismo in campo sanitario in Cina e che fa capo direttamente al Governo di Pechino. Gli studiosi avevano osservato anche il comportamento di un altro farmaco, il Kelizhi. Si tratta di un medicinale prescritto per la cura dell’Hiv, ma che non ha mostrato gli stessi risultati incoraggianti di Abidol e Darunavir.

