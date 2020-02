Coronavirus, il sindaco choc: “Almeno morissero solo i cinesi…”

Presa di posizione choc di un sindaco della provincia di Bergamo sul Coronavirus, scrive su Facebook: “Almeno morissero solo i cinesi…”.

La diffusione del Coronavirus, con i primi due casi accertati in Italia nei giorni scorsi, ha fatto emergere quella che purtroppo è una piaga spesso messa poco in evidenza. Quella del razzismo.

Tra i fatti più gravi emersi, c’è la sassaiola contro alcuni studenti di nazionalità cinese, ma anche sui social c’è chi si dà da fare. Uno degli episodi più significativi, riportati dalla stampa locale, riguarda una frase sopra le righe di un sindaco di un comune del bergamasco.

Le parole choc del sindaco sul Coronavirus

Il primo cittadino ha cancellato dopo poco il post, probabilmente perché finito nell’occhio del ciclone, ma la Rete non risparmia nessuno e qualcuno aveva già realizzato foto e screenshot, per incastrare il sindaco di fronte alle proprie responsabilità. Il messaggio non usa mezzi termini: “Sti c***o di cinesi mangiano cani, pipistrelli, insetti e serpenti e poi si stupiscono se esplodono epidemie. Morissero perlomeno solo loro!”.

Per un sindaco che esagera coi toni, eccone un altro che fa una scelta per così dire “controcorrente”. Succede nel milanese, dove un primo cittadino si è fatto fotografare mentre mangia in un ristorante cinese, contro la psicosi Coronavirus, e sostiene: “In questi giorni un virus terribile si sta diffondendo in tutto il mondo, una vera pandemia. E’ il virus del razzismo, dell’ignoranza e dell’allarmismo”.