Coronavirus Italia | coppia cinese | ricoverata cameriera dell’hotel

Coronavirus Italia: una cameriera entrata in contatto con la coppia cinese ricoverata allo ‘Spallanzani’ riceve un ricovero su disposizioni ministeriali.

Le notizie sul Coronavirus in Italia stanno riguardando principalmente il ricovero della coppia cinese allo ‘Spallanzani’ di Roma. I due sono dei turisti giunti nel nostro Paese lo scorso 25 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa.

Hanno poi pernottato in albergo a Verona, poi i due cinesi sono stati sottoposti a ricovero dopo che è stato riscontrato loro il Coronavirus. I turisti avevano anche soggiornato in hotel per una notte, e questo ha comportato il dover prendere delle misure cautelative anche nei confronti di una cameriera che era entrata in contatto con la coppia. La donna ha ricevuto un ricovero precauzionale al Policlinico di Verona, dopo il persistere di una febbre alta. L’allarme è scattato per merito del marito. Lei ed i loro figli sono stati messi in isolamento e sottoposti poi agli appositi test, come da protocollo del Ministero della Salute.

Coronavirus Italia, misure cautelative per la cameriera ed i suoi figli

Per quanto riguarda marito e moglie cinesi, i due sono ancora allo ‘Spallanzani’, in prognosi riservata. Le loro condizioni sarebbero serie. Per i figli della donna invece è già certo che non ci sia niente di grave in corso. I due hanno mostrato i sintomi di quella che è una semplice influenza di stagione. I medici ritengono che siano stati loro a contagiare la madre con il malanno. Ma la situazione attuale rende necessario il non potere sottovalutare niente. I casi sospetti vanno trattati con le misure dettate dal Ministero della Salute. Anche un altro dipendente della struttura era entrato in contatto con la coppia originaria della Cina. Ma non ha denotato alcun possibile sintomo di Coronavirus né di altro.

