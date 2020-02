Tommaso Zorzi, attacco dell’hater e lui replica così – VIDEO

Attacco omofobo dell’hater contro Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo sempre più noto e amato: lui replica così.

Influencer con mezzo milione di follower su Instagram, quello di Tommaso Zorzi è un nome molto conosciuto soprattutto nella movida milanese. Attualmente conduce un programma su Italia 1. In queste ore è stato preso di mira dagli hater.

In particolare qualcuno scrive: “Sei l’emblema della m**da che stiamo vivendo in questo paese. Mettere fr**i come te in tv significa traviare le nuove generazioni e mi stupisco che ti venga dato tutto questo spazio. Fai il fr**io, metti due piume e balla sui tacchi, ma non rompere i coglioni. Ma adesso ti fanno anche condurre programmi, che schifo”.

In realtà, Tommaso Zorzi non ha mai fatto ‘sfoggio’ della sua omosessualità e ha deciso di replicare pubblicamente: “Il mio percorso televisivo non è mai stato alimentato dal mio orientamento sessuale. Non ho mai fatto spettacolo della mia omosessualità semplicemente perché non lo ritengo necessario né di gusto. L’idea che a un gay debba per forza essere ritagliato in televisione uno spazio dedicato all’esasperazione della sua effemminatezza mi rattrista molto, oltre a trovarlo poco costruttivo per la comunità di cui faccio parte”.

Prosegue quindi: “Io sono Tommy e al primo posto metto me stesso, il mio senso dell’umorismo, la curiosità che mi spinge a voler creare contenuti sempre diversi e la naturale propensione che ho all’intrattenimento. Non “faccio il gay”. Si tratta semplicemente di normalizzazione. Prima viene tutto il resto e poi si, è vero, mi piacciono gli uomini e non le donne, ma non è certo questo il punto. Ti auguro, caro omofobo, di svegliarti un giorno amando la tua vita, perché questo ti porterà inevitabilmente ad accettare il prossimo”.