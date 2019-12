Aurora Ramazzotti perde la voce, la richiesta d’aiuto su Instagram

Aurora Ramazzotti perde la voce alle Maldive. Esasperata chiede aiuto ai suoi followers su Instagram, ma le risposte sembrano essere poco utili.

Aurora Ramazzotti, la figlia 23enne di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si trova attualmente in un’isola delle Maldive in compagnia del fidanzato e del papà. Aurora sembrava pronta a festeggiare la fine dell’anno in grande stile, ma ieri la ragazza ha improvvisamente perso la voce. Come tutta buona influencer che si rispetti se n’è subito lamentata (a bassa voce) nelle sue Instagram Stories. Il fidanzato Tommaso Zorzi, in spiaggia accanto a lei, sembra essere divertito di questo silenzio temporaneo, ma Aurora è disperata. La figlia della Hunziker infatti dice di avere una grande parlantina (così come la madre), e pare che l’afonia la stia facendo soffrire molto.

Potrebbe interessarti anche –> Chi è Aurora Ramazzotti: età, carriera, foto e vita privata della figlia di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti perde la voce e chiede aiuto ai followers di Instagram

Aurora Ramazzotti ha pubblicato diverse Instagram stories al riguardo, tra cui anche una richiesta d’aiuto molto esplicita. Chiede di “rimedi naturali contro l’afonia”, rimedi “della nonna” specifica, ma le risposte ottenuto non sono particolarmente utili. C’è chi le consiglia di procurarsi dello sciroppo di sambuca o addirittura dei boccioli della stessa pianta, ma la ragazza attualmente si trova in una piccola isola delle Maldive per cui la soluzione non è fattibile. Altri ancora le consigliano di bollire dell’aglio nel latte e bere l’infuso, ma Aurora non sembra entusiasta all’idea di passare le ultime ore dell’anno puzzando d’aglio, per cui immaginiamo che nemmeno questa possibilità verrà contemplata. C’è anche chi le risponde in maniera poco educata, con messaggi come “stare zitti” o “mia nonna non faceva stories e guariva subito”. Aurora non sembra preoccuparsi dell’acidità di alcuni suoi followers, e pubblica le risposte postando foto della sua faccia esasperata. In ogni caso non sappiamo come farà la giovane a guarire velocemente, ma le auguriamo che riesca a trovare un rimedio prima delle fine dell’anno, così da poter festeggiare il capodanno cantando con il papà Eros.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!