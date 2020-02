Diletta Leotta, braccia aperte e maglia trasparente: si vede tutto sotto

Diletta Leotta invita i propri fan a seguirla sul palco dell’Ariston: nel post si mostra con una maglia trasparente che lascia correre l’immaginazione.

Ormai siamo agli sgoccioli, dopo tanti mesi di chiacchiere, illazioni, voci di corridoio e polemiche, finalmente stasera avrà inizio il Festival di Sanremo. C’è grande emozione da parte dei protagonisti per la sera del debutto, quella che storicamente fa tremare le gambe e porta tutti ad essere inizialmente più imballati. C’è grande attesa da parte del pubblico che non vede l’ora di ascoltare i pezzi presentati dai concorrenti, le esibizioni degli ospiti (stasera ci sarà anche Emma Marrone) e le prestazioni del conduttore e delle sue vallette.

Leggi anche ->Diletta Leotta svela la sua passione segreta poco prima della diretta

Per questa 70a edizione Amadeus ha scelto una squadra di accompagnatrici, ma tra queste quella su cui è puntata maggiormente l’attenzione degli italiani è sicuramente Diletta Leotta. La conduttrice catanese è molto amata dal pubblico che non vede l’ora di vederla sul palco dell’Ariston per capire come se la cava su un palcoscenico così importante ed anche per vedere quali abiti deciderà di indossare.

Leggi anche -> Diletta Leotta solo con una camicia, traspare tutto: i fan impazziscono

Diletta Leotta a braccia aperte, la maglia è trasparente e s’intravede tutto

Visualizza questo post su Instagram Mettetevi comodi, lo show sta per iniziare! 🎶🤩 #Sanremo2020 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Feb 2020 alle ore 12:36 PST

Per la ragazza si tratta di un’occasione importante ed è comprensibilmente emozionata prima della diretta. Proprio per questo qualche ora fa ha creato un post in cui invita tutti i suoi fan a seguirla e darle supporto. Nel post la si vede seduta su una delle poltrone della platea con le gambe accavallate e le braccia spalancate verso lo spettatore, la maglia -trasparente – lascia intravedere le sue procaci forme, mentre il suo sorriso conquista e ammalia. Accanto alla foto si legge: “Mettetevi comodi, lo show sta per iniziare”. Invito che è stato subito accolto da una marea di fan pronti a farle i complimenti ed assicurarle la presenza davanti al televisore.