Diletta Leotta solo con una camicia, traspare tutto: i fan impazziscono

Diletta Leotta mostra ai fan la dieta di preparazione a Sanremo, ma i fan notano più che altro che la camicia che porta lascia intravedere il suo lato b.

Nonostante le critiche ricevute, Amadeus ha deciso che Diletta Leotta avrebbe fatto parte della squadra di vallette che l’avrebbero accompagnato durante il Festival di Sanremo. La lista delle accompagnatrici del conduttore è stata comunicata la settimana scorsa, insieme a quella dei cache che percepiranno per la kermesse canora. Tutto è pronto insomma per il debutto sull’Ariston dello storico conduttore Rai, il quale è deciso a lasciarsi indietro le critiche si questi giorni.

Leggi anche -> Diletta Leotta sorprende tutti e fugge a Miami: ecco cosa è successo

La strepitosa conduttrice di DAZN è chiaramente onorata di poter far parte del Festival, vero punto d’approdo di tutti i conduttori italiani. In realtà per lei si tratterà della seconda apparizione, la prima è stata qualche anno fa, quando è stata chiamata in qualità di ospite per lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro il furto di immagini private e la diffusione delle stesse sul web.

Leggi anche ->Diletta Leotta fa impazzire Instagram: sotto il vestito… sorpresa!

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta si prepara a Sanremo, lo scatto fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram Dieta pre Festival 🤣🍟🥪 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 23 Gen 2020 alle ore 10:48 PST

Come si prepara la conduttrice preferita dagli italiani per Sanremo? Sicuramente sta imparando tutte le nozioni che le servono per presentare gli artisti in gara e per intrattenere il pubblico. Avrà anche pensato a come gestire la pressione di un palco così importante. Ma la bella catanese non trascura nemmeno una dieta sana ed equilibrata. Lo mostra lei stessa in uno scatto su Instagram in cui illustra il piatto della serata, un club sandwich accompagnato a patatine fritte. In molti commentano la pietanza con scetticismo, convinti che non faccia parte della sua dieta. Altri invece si lanciano nei soliti commenti adulatori o a sfondo erotico. I fan infatti notano che la camicia che Diletta indossa lascia vedere più di quanto dovrebbe e che in trasparenza si vede il lato B.