Emma Marrone a Sanremo: arriva l’annuncio ufficiale

Gradito ritorno della cantante salentina Emma Marrone a Sanremo 2020: arriva l’annuncio ufficiale da parte della Rai in un comunicato.

La cantante salentina Emma Marrone sarà sul palco dell’Ariston, in qualità di ospite del 70esimo Festival di Sanremo. Lo ha confermato poco fa la Rai.

Si legge nel comunicato della Rai: “Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 con il brano “Non è l’inferno”, co-conduttrice nell’edizione del Festival di Sanremo 2015 al fianco di Carlo Conti, Emma nel suo decimo anno di carriera, torna a calcare il palco del Teatro Ariston per la prima volta come ospite”.

Il ritorno di Emma Marrone sul palco di Sanremo

Per la cantante, dunque, un gradito ritorno al Festival, dove sarà presente in una duplice veste: infatti, di recente ha fatto parte del cast del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, in cui interpreta il ruolo di Anna. Il film verrà presentato sul palco dell’Ariston. Inoltre, a Sanremo la cantante festeggerà i suoi 10 anni di carriera con un medley molto speciale.

Il suo nome era già circolato nelle scorse settimane e adesso arriva l’attesissima conferma. Messi da parte i problemi di salute, per la cantante salentina è un gradito ritorno sul palco dell’Ariston: 2 le sue partecipazioni a Sanremo, nel 2011 con i Modà quando il brano ‘Arriverà’ giunse al secondo posto, poi appunto la vittoria nel 2012. Nel 2013, salì sul palco nella serata degli omaggi, duettando sul brano di Alice, ‘Per Elisa’, insieme ad Annalisa. Tornò infine nel 2015 come valletta di Carlo Conti.