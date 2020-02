Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 febbraio

Appuntamento a questa sera, lunedì 3 febbraio, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 3 febbraio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip 2020 in onda su Canale 5 a partire dalle 21:25. Gli autori metteranno alla prova i concorrenti come svelato da Mediaset: “Saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini”. Tutto sarà rivelato in diretta svelando scheletri nell’armadio o situazioni che riguardano il loro presente. Nella casa potrebbe fare il suo ingresso l’attrice Eva Robin’s, non sarà una nuova concorrente. Inoltre, gli stessi inquilini della casa sono impegnati da giorni con il studio di brani dando vita così ad una manifestazione canora in diretta. Poi potrebbe essere anche affrontato il caso di Fabio Testi visto che il figlio dell’attore è bloccato da qualche giorno in Cina per via del Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, confessione choc di Carlotta Maggiorana: “Sto male”





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Grande Fratello Vip, il televoto

Durante la diretta di oggi, lunedì 3 febbraio, ci sarà anche il televoto che vedrà protagonisti Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Chi avrà la peggio, però, non uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, ma verrà inserito nel televoto della prossima puntata. Appuntamento da non perdere questa sera con una nuova puntata del GFVip. Insieme al conduttore Alfonso Signorini ci saranno gli opinionisti Pupo e Wanda Nara.