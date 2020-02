Fabio Testi, figlio bloccato in Cina per il Coronavirus: le ultime

Brutte notizie per quanto riguarda il figlio di Fabio Testi: attualmente è bloccato in Cina per il Coronavirus. Ecco l’indiscrezione

Fabio Testi Junior, figlio di Fabio Testi, attualmente concorrenti del Grande Fratello Vip, si trova bloccato in Cina a causa del Coronavirus. La notizia è stata rilanciata dal paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo sito web WolfBreak: l’uomo si trovava in Oriente per seguire l’apertura di un nuovo locale di cucina italiana. Insieme a lui ci sarebbero altri imprenditori italiani: attualmente il programma televisivo di Canale 5 non ha voluto informare i partecipanti sulla situazione che sta accadendo attualmente in Italia. Gli autori potrebbe pensare a farlo nelle prossime ore se la situazione dovesse

Fabio Testi, l’indiscrezione su figlio

Ecco quanto si può leggere sul sito di Alan: “L’attore, attualmente inquilino della casa più spiata d’Italia come concorrente del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, non può certo sapere cosa stia accadendo nel mondo circa il problema sanitario che sta flagellando la Cina e delle ripercussioni conseguenti a livello globale. Non può sapere quindi che suo figlio si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani, e che pare non possa lasciare il paese asiatico proprio a causa del Coronavirus. Tuttavia non sono ancora chiare le circostanze che impediscano il rimpatrio del figlio di Fabio Testi e della stilista spagnola Lola”.