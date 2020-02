Grande Fratello Vip, notte a luci rosse tra Pago e Serena Enardu

L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip ha portato ad una notte infuocata tra lei e Pago, i due sono tornati insieme?

Chi segue la televisione sa che la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è naufragata dopo la partecipazione a ‘Temptation Island Vip‘. Durante il programma Serena ha manifestato confusione, spiegando che c’erano comportamenti che le facevano venire dubbi sulla relazione con il cantante sardo. La sua confusione si è manifestata anche attraverso un avvicinamento troppo spiccato nei confronti di un tentatore, cosa che ha portato al confronto tra i due fidanzati ed alla separazione.

Nei mesi successivi sia Pago che la Enardu hanno dichiarato di provare dolore per l’attuale situazione. Da quando il cantante è entrato al Grande Fratello Vip non ha fatto altro che parlare di Serena e di quanto soffrisse per la separazione. Così Alfonso Signorini ha deciso di farli incontrare per un chiarimento in favore di telecamere. Venerdì scorso Serena è entrata nella casa più spiata d’Italia ed ha avuto l’occasione di chiarire finalmente tutto con l’ex fidanzato.

Grande Fratello Vip: notte hot tra Serena e Pago

Dopo una prima discussione, Serena e Pago si sono ritirati nella Capsule Room, Dove hanno avuto la possibilità di passare una notte in intimità. I due nel letto matrimoniale si sono dati carezze e abbracci, si sono sussurrati parole dolci e probabilmente sono andati oltre. Dalle prime riprese, infatti, era possibile vedere strani movimenti sotto il piumone e dopo qualche istante la produzione ha deciso di staccare le telecamere per lasciare loro la totale intimità.

Sembrerebbe dunque che tra i due sia tornato il sereno, ma non è esattamente così. La mattina seguente, infatti, i due sono tornati a parlare dei problemi che li hanno portati alla separazione. Il più dubbioso rimane Pago, il quale manifesta chiaramente il desiderio di non provare più il dolore di una separazione: “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”.