Serena Enardu Pago | clamorosa rivelazione di lei | “Lo farò”

Il tira e molla Serena Enardu Pago continua. Lei sarà ancora nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ ed intanto fa una ammissione decisamente eclatante sul conto del cantautore.

La coppia Serena Enardu Pago potrebbe tornare ad essere tale. I due cagliaritani, entrambi originari di Quartu Sant’Elena, si erano lasciati la scorsa estate dopo avere preso parte a ‘Temptation Island Vip’.

LEGGI ANCHE –> Caso Pago-Enardu, parla Miriana Trevisan – VIDEO

Poi però c’è stato un riavvicinamento importante all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, con lei che ha ammesso di amare ancora il cantautore. E la volontà di Serena Enardu è proprio quella di ritornarci. Ma Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – le ha fatto sapere di volerci pensare sopra. Il loro faccia a faccia di qualche settimana fa è stato emozionante e lascia ben sperare i fans. Intanto la Enardu, al magazine ufficiale di ‘Uomini e Donne’ ha parlato della situazione attuale. La produzione ha organizzato un nuovo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 4’ per la sarda.

LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, critica la Enardu: “Non doveva entrare al GF”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Serena Enardu Pago, “Voglio sposarlo subito”

E lei, nel corso della sua intervista con la rivista del programma di Maria De Filippi, ha confessato di essere disposta a sposare Pago. “Io non sono una donna che crede nel matrimonio. Ma con lui è diverso. Ho paura di perderlo, allora sarei disposta a sposarlo anche domani, anche adesso”. E chissà che non dirà al suo amato queste stesse parole, nel corso della puntata settimanale in diretta in programma su Canale 5 il 31 gennaio.

LEGGI ANCHE –> Enardu, il racconto choc dell’ex di Pago: “Piangevo sempre”

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip | Serena Enardu nella bufera | “Ridicola” FOTO