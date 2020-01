GF Vip, sorpresa per Pago: entra nella casa Serena Enardu | DIRETTA

Notizia sconvolgente per Pago, concorrente della casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini gli rivela la sorpresa che c’è in serbo per lui.

Alfonso Signorini chiama il vippone, Pago, ad allontanarsi dagli altri perché ha una notizia speciale in serbo per lui. Il conduttore lo invita ad uscire dalla casa e ad attraversare la porta rossa, dove ancora non c’è nessuno ad aspettarlo però. Come già anticipato a inizio puntata, nella casa del Grande Fratello Vip entrerà come concorrente Serena Enardu, la ex ragazza di Pago.

La storia tra Pago e Serena Enardu ha entusiasmato milioni di persone, che li hanno visti partecipare a Temptation Island Vip, dove i due nel falò di confronto hanno fatto emergere i loro problemi, tra i quali l’avvicinamento di Serena con il single Alessandro e, infine, hanno scelto di lasciare il programma separati. La bella Serena, ex tronista di Uomini e Donne, sembra aver cambiato idea: è pronta a tornare insieme a Pago e, addirittura, dice di volerlo sposare.

Sorpresa per Pago dalla ex Serena Enardu

Pago ripercorre i suoi pensieri nelle scorse settimane sulla ex fidanzata Serena Enardu, in cui si era detto infelice senza la ragazza, di cui sentiva moltissimo la mancanza. Quando i due si rivedono, nel privè del Grande Fratello Vip, si scambiano un lunghissimo abbraccio appassionato e alcuni baci, felici di essere nuovamente insieme. Tra i due sembra essere tornata la complicità di un tempo; dopo poco, però, Alfonso costringe Pago a salutare la sua amata per tornare nella casa. Il conduttore così può parlare liberamente con Serena, alla quale dice che a breve annunceranno a tutti i concorrenti il suo ingresso ufficiale nella casa.

AGGIORNAMENTO: Alfonso Signorini svela agli altri concorrenti che Pago, attualmente in confessionale, ha da poco rivisto la sua ex Serena. Alfonso chiede l’opinione dei concorrenti sulla relazione tra i due e tutti pensano che siano una splendida coppia. Dopo, a Serena viene dato il permesso di entrare nella casa e, mentre riceve baci e abbracci da tutti i vipponi, Pago esce dal confessionale e la vede. Emozionato, è contento di poterla ancora stringere: “sei una maledetta”, le dice. Serena replica che ha dovuto pagare per entrare nella casa e stare insieme a lui. Alfonso conclude augurando un in bocca al lupo a Serena per la sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip e confessa che gli era mancato vedere l’amore all’interno della casa.

