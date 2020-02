Serena Enardu, brutto imprevisto prima dell’entrata nella casa del GF Vip

Ancora brutte notizie per Serena Enardu: ecco quello che è successo prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip

La protagonista dell’ottava puntata del GF Vip è stata sicuramente Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrata all’interno della casa, ma poche ore prima la bella sarda è stata vittima di un episodio come svelato da sua sorella Elga. La donna ha spiegato sul suo profilo social i motivi dell’assenza durante le dirette del GF della sorella maggiore: “Ha una forte emicrania”, il commento. Poi ha aggiunto: “Lo sapete, dura soltanto un giorno. Domani starà meglio’, la rivelazione sulle sue storie Instagram.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, sorpresa per Pago: entra nella casa Serena Enardu | DIRETTA





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Serena Enardu, il rapporto con Pago

Dopo l’ottava puntata del Grande Fratello Vip Serena e Pago si sono chiariti dopo un mese di incomprensioni. I due, a bordo piscina, si sono scambiati le loro opinioni rispetto alla storia d’amore che è finita ormai da tempo. Ci sarebbe stata anche una notte bollente tra i due con gli altri concorrenti, tra cui Paola Di Benedetto che si sono chiesti: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.