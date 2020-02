Mara Venier, malore durante Domenica In: “Chiamate un medico”

Attimi di paura dietro le quinte di Domenica In: la conduttrice Mara Venier ha accusato un improvviso malore ed è dovuto intervenire un medico.

Uno spiacevolissimo imprevisto per Mara Venier durante la puntata di Domenica In di oggi, 2 febbraio 2020. La popolare conduttrice veneziana ha accusato un improvviso malore dietro le quinte, mentre stava andando in onda la pubblicità del suo programma domenicale. Per fortuna tutto si è risolto nel giro di pochi minuti e senza gravi conseguenze. “Zia Mara” – come ama farsi affettuosamente chiamare – ha poi raccontato il “fuori programma” al suo pubblico prima di passare all’intervista a Gianluca Grignani, che ha voluto omaggiarla con un bellissimo mazzo di fiori bianchi.

Leggi anche –> Mara Venier, chi è: carriera, età, marito, figli, vita privata

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un brutto quarto d’ora per Mara Venier

Cos’è successo esattamente a Mara Venier? Secondo quanto lei stessa ha riferito, ha accusato un principio di svenimento, molto probabilmente anche a causa dell’alta temperatura in studio per via dei condizionatori accesi. Dopo la visita del medico, intervenuto immediatamente, alla 69enne è stato somministrato un medicinale che le ha subito procurato sollievo.

“C’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi”, ha raccontato Mara Venier a Gianluca Grignani. “Ma poi ho pensato: Domenica In chi la conduce? Chi lo intervista Grignani? Ora mi hanno dato non so che, mi sento una bomba e un po’ fricicarella…” ha aggiunto con la consueta verve e simpatia. E il pubblico, finalmente rassicurato, non le ha fatto ovviamente mancare un calorosissimo applauso.

Leggi anche –> Mara Venier, paura per il marito Nicola Carraro ricoverato in ospedale

Leggi anche –> Sanremo 2020, Mara Venier al fianco di Amadeus nella serata finale

EDS