Mara Venier, paura per il marito Nicola Carraro ricoverato in ospedale

Mara Venier è tornata a sorridere. Suo marito Nicola è tornato a casa dopo 15 giorni trascorsi in ospedale: ecco il motivo

Tutto è bene quel che finisce bene. Mara Venier, conduttrice di RaiUno, ha avuto tanta paura per il marito Nicola Carraro, ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per una congestione polmonare.

Lo stesso uomo ha postato sul suo profilo Instagram un selfie con la moglie: “Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare, la sciarpa del Milan è per totale protesta 0-5 non si può neanche sentire😩😩”. Subito la moglie ha commentato: “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio…❤️😥”. Tanti i commenti di affetto nei confronti della coppia: “Siamo contenti che Nicola che si sia ripreso. Buon Natale a tutti e due”.

Mara Venier, quanta paura per il marito: “Congestione polmonare”

I due sono partiti per le vacanze con lo stesso Nicola che ha pubblicato un nuovo scatto con Mara Venier in stazione a Milano con le valigie. Dalla preoccupazione alla serenità natalizia con la possibilità di trascorrere in allegria le festività dopo tanti mesi di lavoro.