Madre uccide figlia | poi ride nella foto segnaletica FOTO

Una giovane madre uccide figlia ed al momento di essere ritratta nella foto segnaletica ride. Tristissima la storia della piccola vittima.

Madre uccide figlia dopo che le forze dell’ordine trovano la piccola senza vita in casa. La bambina era costretta da ben 7 anni a restare ferma a letto ed appare evidente come le cause della morte siano controverse ed imputabili alla donna, una 26enne.

Il fatto è accaduto a Bay City, nello stato americano del Texas. La madre che uccide la propria figlia si chiama Lauren Kay Dean. La sua bambina era affetta da una grave condizione medica non meglio specificata. Nei confronti della 26enne, le autorità hanno emesso tre reati di secondo grado, quindi di gravità esponenziale. Tra questi spiccano l’abbandono di minore e l’omicidio colposo. Lauren Kay Dean ha anche altri due figli, e secondo quanto si apprende, al momento di farsi ritrarre dalla polizia per la foto segnaletica come è prassi negli Stati Uniti con gli arrestati, si è messa a sorridere.

Madre uccide figlia, il caso ancora poco chiaro ma nessun dubbio sulla colpevolezza della donna

Lei è finita in manette venerdì 31 gennaio. La vittima aveva 7 anni ed era bloccata a letto dalla nascita. Gli altri due bimbi invece hanno rispettivamente 5 e 3 anni di età. Al momento non risultano chiari i motivi e da quanto tempo la bimba sia morta. ma come detto, ci sarebbero indizi davvero molto importanti a carico della giovane madre riguardo a quanto successo alla sua figlia primogenita. Non si hanno notizie in merito al padre dei bambini.

