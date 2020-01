Una madre uccide i figli tutti in età molto tenera. Il più grande aveva 3 anni e si sarebbe ribellato invano. Lei cantava una filastrocca durante l’eccidio.

Madre uccide figli e canta loro una filastrocca mentre li soffoca a morte. Lei si chiama Rachel Henry, ha 22 anni e ha ricevuto una accusa gravissima di triplice omicidio di primo grado per avere assassinato la figlioletta di 7 mesi e di avere fato lo stesso ad un altro suo bimbo di 3 e con un’altra piccina di 2.

Quest’ultimo si sarebbe opposto alle azioni malvagie della mamma, colpendola nel tentativo di salvare la sorellina. La donna avrebbe rincorso il bimbo all’interno della casa in Arizona dove viveva con i piccoli e col suo compagno. Secondo l’accusa, la Henry avrebbe portato il figlioletto più grande in camera da letto, cantandogli una cantilena. Nel mentre ha soffocato pure lui. Poi ha allattato la bimba più piccola, di 7 mesi e ha finito quest’ultima allo stesso modo, così come l’altra bambina di 2 anni.

Madre uccide figli: “Ha dei gravissimi problemi mentali”

La donna ha quindi disposto tutti loro a letto come se stessero dormendo. Una zia della squilibrata ed il padre 30enne dei bambini hanno compiuto l’orribile scoperta, chiamando subito la polizia. I bimbi erano tutti morti. Non presentavano alcun trauma evidente. La polizia ha immediatamente fermato la madre, riconoscendole delle gravissime turbe psichiche. E le autorità stesse hanno confermato che è lei la responsabile. Infatti la stessa ha poi ammesso di aver fatto del male ai suoi tre figli, causando la loro morte. Ora deve rispondere di accuse molto gravi. Negli Stati Uniti è contemplata anche la pena di morte per i casi di infanticidio su minori di 6 anni. E qui c’è un triplice omicidio di tale genere, aggravato da crudeltà e dalla parentela stessa tra vittime e carnefice.

