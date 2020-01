Francesca Fantoni: assassino e movente, cosa sappiamo – VIDEO

Perché è stata “uccisa a mani nude” Francesca Fantoni: assassino e movente, cosa sappiamo del delitto avvenuto a Bedizzole, nel bresciano.

Ha confessato tutto Andrea Pavarini, trentaduenne bresciano accusato dell’omicidio di Francesca Fantoni. Nelle scorse ore per l’uomo è arrivata la convalida del fermo.

La donna era sparita sabato scorso, per poi essere ritrovata cadavere 48 ore dopo. Il suo corpo era in un parco di Bedizzole, nel bresciano, dove risiedeva.

Perché è stata uccisa Francesca Fantoni?

Francesca Fantoni, conosciuta da tutti in paese come Kekka, era scomparsa da qualche ora, nella giornata di sabato, quando era scattato l’allarme di parenti e amici. Subito era stato interrogato un uomo, fortemente sospettato del delitto. Accusato dell’omicidio, Pavarini ha ammesso tutto, ma manca un movente. Stando a quanto si apprende, infatti, l’uomo non avrebbe dato alcuna spiegazione rispetto alle ragioni che lo avrebbero spinto a compiere il crimine.

Una vicina di casa del killer intanto sostiene: “Aveva uno sguardo da maniaco”. La donna spiega – secondo quanto riportato da Brescia Today – gli strani comportamenti di Pavarini: “Non lo salutavo nemmeno per il timore che mi incuteva. Era ossessionato dalle donne e un po’ tutti sapevano com’era”. L’uomo era diventato papà da tre mesi e in molti spiegano di aver spesso notato suoi atteggiamenti strani.

“L’ha uccisa a mani nude”

Macabri sono i dettagli di questo omicidio: Andrea Pavarini, sentito per ben 13 ore dai carabinieri prima che crollasse, potrebbe aver avuto una discussione con la sua vittima, che potrebbe averlo rifiutato. Ne sarebbe nata una discussione e Francesca Fantoni sarebbe stata uccisa a mani nude, in maniera cruenta. L’omicidio si sarebbe consumato nel parco pubblico, a pochi metri di distanza dal bar dove assassino e vittima sarebbero stati visti insieme.

La 39enne sarebbe stata massacrata di botte senza che nessuno si accorgesse di nulla. Nei pressi del luogo del delitto, era attivo un Luna Park e forse la musica proveniente dal posto avrebbe coperto le urla della donna. A incastrare Pavarini gli abiti indossati al momento del delitto: a quanto pare, non si sarebbe nemmeno preoccupato di far sparire la felpa macchiata di sangue che aveva addosso e che è stata trovata tra i panni sporchi nella sua abitazione. Con quella stessa felpa, peraltro, l’assassino sarebbe tornato al bar dopo aver ucciso Francesca Fantoni.