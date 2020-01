Cantante Mascherato: ecco chi ha vinto la sfida tra Angelo e Coniglio

La prima sfida della finale del Cantante Mascherato era tra l’Angelo ed il Coniglio: ecco chi si è aggiudicato un posto nella sfida finale.

Dopo aver accolto il quarto ed ultimo finalista (Il Mastino), il Cantante Mascherato è entrato nella fase clou della finale con la prima sfida per il posto in finale tra Angelo e il Coniglio. Come nel caso dello scontro tra il Mastino e il Mostro, il vincitore andrà avanti, mentre lo sconfitto rimane al centro del palco e mostra il suo vero volto.

A cominciare la sfida è l’Angelo che, dopo una clip di preparazione, è entrato sul palco ed ha lasciato tutti a bocca aperta con un’interpretazione fantastica di ‘Cielo‘ di Renato Zero. Accompagnato da due acrobati palermitani, il concorrente ha mostrato ancora una volta il suo talento sia nel cantare che nel tenere la scena. Finita la canzone i giudici si sono divisi con le ipotesi, riducendo a due le possibilità: Valerio Scanu e Marco Carta. Bella anche l’esibizione del Coniglio che ha scelto di esibirsi al centro del palco con una coreografia fatta da una sola ballerina che si è esibita sullo sfondo per avvicinarsi solo alla fine. I giudici pensano quasi senza dubbi che si tratti di Teo Mammucari.

Ecco chi ha vinto la sfida tra il Coniglio e l’Angelo

Mentre i giudici discutevano tra di loro analizzando gli indizi per giustificare il perché secondo loro il Coniglio fosse Teo Mammucari e Dj Francesco si discostava dagli altri puntando invece su Luca Barbarossa, il pubblico a casa votava per le due esibizioni, entrambe molto belle. Alla fine la Carlucci ha bloccato il televoto ed ha svelato che a vincere è stato Coniglio . A quel punto il perdente è rimasto al centro del palco ed ha mostrato il suo vero volto: si trattava di Valerio Scanu.