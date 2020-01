Cantante mascherato: ecco chi va in finale tra il mastino ed il mostro

Cantante mascherato: ecco chi va in finale tra il mastino ed il...

In questa ultima puntata de ‘Il Cantante mascherato’ ci si gioca il titolo: ecco tra chi il mastino ed il mostro ha raggiunto gli altri in finale.

L’ultima puntata del programma di Rai Uno ‘Il Cantante Mascherato‘ si apre con un duello definito dalla Carlucci “all’ultimo sangue”. Infatti il Mastino e il Mostro si sono sfidati in un duello canoro per decidere chi dei due doveva andare in finale insieme agli altri tre concorrenti già qualificati. Dopo le dichiarazioni dei due cantanti, si è cominciato con il Mastino che ha cantato un classico napoletano ‘Tu vulevi a pizza’.

Conclusa l’esibizione del mastino è toccato al Mostro che ha cantato invece una canzone in inglese con la quale ha confermato sia la sua buona pronuncia che la consueta grinta nell’interpretare i pezzi. Entrambe le esibizioni sono state accompagnate da una coreografia eseguita alla perfezione dal corpo di ballo.

Cantante mascherato: ecco chi tra il mastino e d il mostro è andato in finale e chi è stato smascherato

In seguito alle due esibizioni si è atteso che il pubblico a casa votasse il suo artista preferito e decidesse chi dei due doveva raggiungere gli altri in finale. Chi segue il programma sa che il cantante sconfitto sarà costretto a togliersi la maschera e mostrare il suo volto. Dopo aver assistito ad una clip su Emanuela Aureli, smascherata durante la puntata scorsa (era il Pavone), la conduttrice ha annunciato il risultato del televoto e spiegando che in finale va il Mastino . Il perdente invece ha dovuto togliere la maschera, il Mostro, e si è scoperto che si trattava di Fausto Leali.