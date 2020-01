Alba Parietti | “Chi non è istruito non dovrebbe votare” VIDEO

Ospite di ‘Stasera Italia’, Alba Parietti parla di diritto di voto ed esprime una idea del tutto personale, ed anche decisamente opinabile.

Roventi polemiche investono Alba Parietti sul diritto di voto, dopo il suo intervento a ‘Stasera Italia’. Alla trasmissione di Rete 4 condotta da Barbara Palombelli, la 58enne torinese ha fatto discutere il pubblico da casa connesso sui social network – e su Twitter in particolare – a causa di alcune controverse affermazioni.

Invitata in qualità di opinionista assieme agli altri ospiti, Alessandro Sallusti e Ferruccio De Bertoli, Alba Parietti ha espresso una sua idea in materia di legittimità del voto. “Fino a quando ci sarà una popolazione senza un livello di istruzione adeguato, sono del pensiero che essa non possa essere capace di votare in maniera legittima”. Il tutto adducendo a “elezioni americane di duemila anni fa dove si decideva ‘pena di morte si-pena di morte no”. La Palombelli prende subito le distanze e con ironia adduce ad un “mettere in discussione il suffragio universale”.

Alba Parietti, la sua idea non piace a tanti sul web

Ma la Parietti giustifica così il proprio parere in merito. “Negli ultimi anni la politica è stata fatta solamente di sondaggi. Con la sensazione che la gente non va dove ritiene più giusto andare ma segue piuttosto quello che fa il resto dell’elettorato”. Spiegazioni che però non hanno convinto molti internauti, in quel momento sintonizzati su Rete 4 per seguire ‘Stasera Italia’. “Dite alla Parietti che quando il popolo ha guadagnato il diritto di voto aveva percentuali di analfabetismo di oltre il 20%. Eppure il più ignorante dell’epoca avrebbe detto meno scemenze”. È il caustico commento di un utente. Ed un altro, anche più lapidario, scrive: “Agghiacciante roba da fare rivoltare nella tomba Margaret Thatcher”. Ed ancora: “E questa popolazione con “adeguata istruzione” dovrebbe pendere dalle sue labbra?”.

