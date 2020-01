Giletti | lite in diretta tv | abbandona la trasmissione furente VIDEO

Massimo Giletti lite durante la messa in onda de ‘L’Aria che Tira’. Sorge un battibecco con uno degli ospiti e gli animi non si placano, anzi.

Massimo Giletti sta facendo parlare di sé per la sua fuga avvenuta in occasione della messa in onda de ‘L’Aria che Tira’ su La7. Nella circostanza il noto conduttore televisivo, volto di punta proprio dell’emittente di proprietà del gruppo Cairo Editore, è rimasto coinvolto in una discussione con Marco Furfaro. Quest’ultimo è attualmente uno dei membri del Partito Democratico ed uno degli uomini di fiducia del segretario piddino, Nicola Zingaretti. Le schermaglie verbali andavano avanti già da diversi minuti, con lo scontro maturato anche lontano dalle telecamere. Poi i toni non sono mai calati e ad un certo punto Giletti non ha retto al nervosismo. Pur senza dare luogo ad alcuna reazione esagerata, il popolare volto tv torinese è apparso comunque visibilmente nervoso. Al punto da alzarsi dalla propria postazione per guadagnare l’uscita da studio. Visibilmente sorpresa la conduttrice de ‘L’Aria che Tira’ e sua collega, Myrta Merlino.

Giletti, via dallo studio dopo la lite con Furfaro del PD

La 50enne napoletana lo ha rincorso per alcuni secondi chiamandolo “Massimo, Massimo, stavamo cambiando il tono della trasmissione”. Poi invita chi è dietro alle quinte a far ritornare a più miti consigli il nervoso Giletti. Il conduttore televisivo di La 7 discute con Furfaro. “Non è questione di populismo, ma di educazione. Lei non deve dire certe cose sottovoce, me le dica in faccia le cose. Stia attento a quello che dice perché di me, della mia moralità lei non si mette in mezzo. Ha capito? Che sia chiaro! Dopodiché arrivederci e grazie”. E qui Giletti va via. La Mertlino domanda a Furfaro cosa abbia detto per arrivare a quella reazione. Quest’ultimo risponde: “Io penso che discutere così sia demagogico, glielo avrei detto se mi avesse fatto parlare”. Interviene anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio: “No, gli hai detto che fa le interviste a Salvini, quindi un altro che non la pensa come lui è della Lega”.

