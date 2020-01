Inter Fiorentina Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Inter e Fiorentina: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 20.45, il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Già in semifinale sono già approdate Napoli, Milan e Juventus.

Saranno queste ultime due a giocarsi uno dei 2 posti in finale, mentre chi vince la partita di questa sera si gioca la doppia sfida in semifinale contro il Napoli.

Inter Fiorentina: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono cinque i confronti tra Inter e Fiorentina in casa dei nerazzurri in Coppa Italia: due vittorie interne, un pareggio e due successi esterni. Le due squadre si sono affrontate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia, nel 1960 e nel 1967. Hanno ottenuto un passaggio del turno per parte. Il precedente più recente, datato 2010, ha portato bene alla formazione nerazzurra: i gol di Milito ed Eto’o assicurarono l’accesso alla finale, preambolo del Triplete.

Inter Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

I tifosi nerazzurri potranno applaudire il neo acquisto Christian Eriksen, ritenuto uno dei centrocampisti più forti al mondo, ma lo vedranno solo in panchina. Improbabile che Conte lo schieri, intanto dovrebbe riposare Lukaku con coppia d’attacco formata da Lautaro e Sanchez. I Viola, rigenerati da Iachini, schierano davanti Chiesa e Cutrone. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Vecino, Young; Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini