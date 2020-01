Christian Eriksen, chi è: età e carriera del fantasista nel mirino dell’Inter

L’accordo è ad un passo, Christian Eriksen sarà al 99% un calciatore dell’Inter. Scopriamo chi è il fantasista danese cercato da tutti i grandi club.

Non succede, ma se succede. Questa è probabilmente la frase che in questi giorni si sono ripetuti i tifosi dell’Inter quando è stata per la prima volta portata alla luce la trattativa tra l’Inter e l’asso danese del Tottenham Christian Eriksen. Sin dal mercato estivo, infatti, i nerazzurri cercavano di portare a San Siro Vidal, vecchia conoscenza di Conte e del nostro calcio. Il Barcellona, però, ha alzato un muro e posto il veto alla cessione, almeno sino alla fine di questa stagione.

Così i dirigenti nerazzurri si sono guardati intorno e sono rimasti abbagliati da Chis. Eriksen è un giocatore di classe cristallina che negli ultimi 30 metri può fare tutto, nulla a che vedere con la corsa, la grinta ed il nerbo che Vidal dà al centrocampo. Ciò nonostante la possibilità di avere in rosa un talento di questo calibro ha ingolosito Suning e per certo anche Antonio Conte. Le ultime notizie sono incoraggianti, pare che l’accordo di massima sia stato trovato e che alla firma del talentuoso fantasista manchino davvero i dettagli.

Chi è Christian Eriksen

Nato a Middlefart (Danimarca), il 14 febbraio del 1992, Christian Eriksen è ad oggi considerato uno di fantasisti più forti al mondo. Dopo aver incantato gli esperti del settore giovanile danese sino ai 16 anni, Christian è stato prelevato dai sempre attenti osservatori dell’Ajax, consci di avere per le mani un talento cristallino. Il suo esordio in Eredivisie è giunto nel 2010, quando aveva da poco compiuto diciotto anni. Nel giro delle successive tre stagioni, Eriksen si è preso la maglia da titolare, incantando il pubblico sia in Olanda che in Europa e divenendo il prospetto più interessante di tutto il campionato olandese.

Nel 2013 il calciatore danese era già nel taccuino delle big d’Europa, ma il Tottenham ha bruciato tutti e si è assicurato il suo immenso talento. Nei 6 anni in Premier Eriksen ha confermato il suo talento, facendo gol strabilianti, servendo assist millimetrici con corridoi di passaggio che solo lui vedeva e facendo ammattire le difese avversarie con dribbling da extraterrestre. Lo scorso anno è stato uno dei principali artefici della straordinaria qualificazione alla finale di Champions League.