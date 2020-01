Terremoto Turchia | nuova potente scossa | si scava FOTO

Situazione Terremoto Turchia, il Paese di nuovo scosso da un sisma di intensità considerevole, a soli quattro giorni dal movimento tellurico che ha portato tanta devastazione.

Ancora un terremoto in Turchia. Lo Stato asiatico è stato sconvolto lo scorso 24 gennaio da una forte scossa – di magnitudo 6.7 – che aveva causato 41 morti nella parte orientale del Paese. Particolarmente martoriata adesso è la provincia di Manisa, che si trova invece sul versante occidentale.

L’Autorità Gestione Disastri e Crisi, riconducibile al Ministero degli Interni turco, fornisce la notizia del nuovo sisma. L’epicentro di questo secondo terremoto in Turchia è circoscritto in particolare nel distretto di Kirkagac, con una profondità di quasi 12 chilometri. Anche gli abitanti delle vicine province di Smirne, Denizli ed Aydin hanno avvertito il movimento tellurico. Che non ha raggiunto la potenza di quello del 24 gennaio ma che è risultato essere comunque particolarmente forte.

Terremoto Turchia, nuova scossa mentre si continua a scavare da quattro giorni

In questo nuovo evento la magnitudo riscontrata è di 4.8 gradi. Non risultano esserci aggiornamenti relativi a danni a cose o persone, oltre che a nuove vittime. La scorsa settimana ci sono stati 1600 feriti con 45 individui estratti ancora vivi dalle macerie. La macchina dei soccorsi però è ancora in moto. Infatti nella provincia di Elazig ci sono due persone che si trovano ancora intrappolate sotto a quintali di macerie di edifici crollati.

