Terremoto devastante in Turchia: almeno 14 morti, 6.8 gradi di magnitudo. Il bilancio continua ad aggravarsi di minuto in minuto.

Terremoto molto violento in Turchia. Il sisma è avvenuto nell’Est della Turchia, nella provincia di Elazig. Al contrario di quanto trapelava in un primo momento, le vittime ci sono e sono anche molte.

Leggi anche –> Terremoto Ravenna, scossa in Romagna: magnitudo e aggiornamenti

Purtroppo ora è chiaro che il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi vista la violenza distruttrice di quanto avvenuto. La scossa è avvenuta a una profondità di 10 km. Sono molti gli edifici crollati e sbriciolati dalla scossa. Molte anche le scosse di assestamento che hanno seguito la prima.

Medical association in Elazig reportedly says 27 are dead from earthquake in eastern Turkey, and 225 injured https://t.co/u4M7BJPLHS

— Kristina Jovanovski (@kjovano) January 24, 2020